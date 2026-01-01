bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open source, développée avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation essentiels de l'accès aux fichiers et de la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement maintient vos fichiers, votre calendrier et vos contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposées par un tiers.