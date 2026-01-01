Littlelink-Server est un service de lien en bio léger, open-source et sans état, conçu comme une alternative auto-hébergée à Linktree. Il affiche une seule page de destination qui regroupe tous vos liens importants - profils sociaux, chaînes de contenu, e-mail, pages de don - derrière une seule URL courte que vous pouvez mettre dans n'importe quelle bio.

Étant donné que la page entière est générée à partir de variables d'environnement, il n'y a pas de base de données, pas de panneau d'administration et pas de tarification par utilisateur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient le trafic des visiteurs, l'image de marque et les analyses sur une infrastructure que vous contrôlez, avec une propriété totale du domaine et aucune donnée partagée avec une plateforme tierce.