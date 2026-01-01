ExpenseOwl est une application minimale de suivi des dépenses auto-hébergée qui stocke toutes les données dans des fichiers JSON locaux sans nécessiter de base de données externe. Elle offre un tableau de bord épuré avec des graphiques circulaires et des résumés de flux de trésorerie, un tableau de dépenses triable pour examiner les entrées, et un panneau de paramètres pour gérer les catégories, la devise et l'importation/exportation de données.

L'auto-hébergement d'ExpenseOwl sur votre propre VPS signifie que vos dossiers financiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. La conception légère se déploie en quelques secondes sans service de base de données à maintenir, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de prendre pleinement possession de vos données financières personnelles.