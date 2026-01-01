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Suivi de dépenses léger et auto-hébergé avec graphiques de tableau de bord, gestion des catégories et importation/exportation CSV — aucune base de données requise.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ExpenseOwl

ExpenseOwl est une application minimale de suivi des dépenses auto-hébergée qui stocke toutes les données dans des fichiers JSON locaux sans nécessiter de base de données externe. Elle offre un tableau de bord épuré avec des graphiques circulaires et des résumés de flux de trésorerie, un tableau de dépenses triable pour examiner les entrées, et un panneau de paramètres pour gérer les catégories, la devise et l'importation/exportation de données.

L'auto-hébergement d'ExpenseOwl sur votre propre VPS signifie que vos dossiers financiers personnels ne quittent jamais votre infrastructure. La conception légère se déploie en quelques secondes sans service de base de données à maintenir, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de prendre pleinement possession de vos données financières personnelles.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ExpenseOwl

Tableau de bord des dépenses

Les graphiques circulaires et les synthèses de flux de trésorerie offrent une ventilation visuelle instantanée des habitudes de dépenses dans toutes les catégories suivies.

Gestion de catégories

Définissez et modifiez des catégories de dépenses personnalisées dans le panneau des paramètres pour correspondre à votre système de budgétisation personnel ou familial.

Importation et exportation CSV

Déplacez des données vers et depuis ExpenseOwl à l'aide de fichiers CSV — utile pour importer l'historique d'autres applications ou créer des sauvegardes portables.

Aucune base de données requise

Toutes les données de dépenses sont stockées dans des fichiers JSON locaux sur le volume nommé, il n'y a donc aucun service Postgres ou MySQL à configurer ou à maintenir.

Support PWA

Installez ExpenseOwl en tant qu'application web progressive sur ordinateur de bureau ou mobile pour une expérience similaire à une application native directement depuis le navigateur.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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