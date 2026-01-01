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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Doris

Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel, utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes, tout en restant compatible au niveau du protocole avec MySQL, afin que les outils et pilotes BI existants se connectent sans aucune modification.

L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS permet de garder la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal inclus fournit une console web intégrée pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Doris

SQL compatible avec MySQL

Prend en charge le protocole filaire MySQL afin que les outils JDBC, ODBC, BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.

Moteur MPP vectorisé

Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts renvoie des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel

Stream Load, Routine Load depuis Kafka, et les connecteurs Flink/Spark injectent des données récentes dans des tables interrogeables en quelques secondes.

Requêtes lakehouse fédérées

Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.

Console web intégrée

Le frontal propose une interface utilisateur web pour l'état du cluster, l'exécution de requêtes SQL, l'inspection des profils de requêtes et la gestion des utilisateurs et des rôles.

Pourquoi exécuter Apache Doris sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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