Password Pusher est une application open-source qui remplace l'habitude dangereuse d'envoyer des identifiants par e-mail ou par message en texte clair. Au lieu d'envoyer le secret directement, vous générez une URL à usage unique qui délivre la charge utile une seule fois, puis se supprime en fonction du nombre de vues, du temps écoulé ou des deux. Les mots de passe, les fichiers, les URL et les codes QR sont tous pris en charge, et chaque envoi peut nécessiter une phrase secrète supplémentaire avant d'être révélé.

L'auto-hébergement de Password Pusher sur votre propre VPS maintient chaque secret au sein d'une infrastructure que vous contrôlez — aucun SaaS tiers ne lit, n'enregistre ou ne conserve vos identifiants partagés, et la piste d'audit complète reste sur votre serveur avec les données.