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Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation par albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes sérieux.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Lychee

Lychee est un système de gestion de photos open source élégant qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.

L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme bases de données et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui le rend tout aussi adapté à une archive photo personnelle ou à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Lychee

Hiérarchie d'albums imbriquée

Organisez les photos en albums et sous-albums avec réorganisation par glisser-déposer, sélection d'image de couverture et contrôles de partage par album.

Métadonnées EXIF et IPTC

Extraction automatique des tags de l'appareil photo, de l'objectif, de l'exposition, du GPS et de l'IPTC afin que les albums soient recherchables et filtrables par boîtier d'appareil photo, longueur focale ou emplacement.

Contrôles de partage granulaires

Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation seulement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.

Prise en charge des formats RAW et HEIC

Prise en charge native des formats RAW et HEIC en plus des formats JPEG, PNG et vidéo — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.

Connexion OAuth et LDAP

Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.

Backend de stockage d'objets

Stockez vos photos en option sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local, tout en conservant la même UX.

Pourquoi exécuter Lychee avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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