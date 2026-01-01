Déployez Lychee en un clic.
Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation par albums, contrôles de partage et navigation basée sur les métadonnées, conçue pour les photographes sérieux.
Choisissez un pack VPS pour Lychee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lychee
Lychee est un système de gestion de photos open source élégant qui transforme n'importe quel dossier d'images en une galerie en ligne magnifiquement présentée. Il indexe les métadonnées EXIF et IPTC, génère des miniatures adaptatives, organise les photos en albums imbriqués et propose un partage public, protégé par mot de passe et privé pour des albums individuels ou des photos uniques — le tout soutenu par une interface web épurée et adaptée aux mobiles.
L'auto-hébergement de Lychee sur votre VPS conserve les originaux en pleine résolution, les données de localisation et l'historique de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à une plateforme photo tierce. L'application prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL ou SQLite comme bases de données et s'intègre parfaitement avec le stockage d'objets, LDAP et les fournisseurs OAuth — ce qui le rend tout aussi adapté à une archive photo personnelle ou à une bibliothèque partagée pour une petite équipe.
Fonctionnalités clés de Lychee
Hiérarchie d'albums imbriquée
Organisez les photos en albums et sous-albums avec réorganisation par glisser-déposer, sélection d'image de couverture et contrôles de partage par album.
Métadonnées EXIF et IPTC
Extraction automatique des tags de l'appareil photo, de l'objectif, de l'exposition, du GPS et de l'IPTC afin que les albums soient recherchables et filtrables par boîtier d'appareil photo, longueur focale ou emplacement.
Contrôles de partage granulaires
Rendez les albums publics, protégés par mot de passe ou sur invitation seulement, et générez des liens de partage par album ou par photo sans exposer le reste de votre bibliothèque.
Prise en charge des formats RAW et HEIC
Prise en charge native des formats RAW et HEIC en plus des formats JPEG, PNG et vidéo — Lychee transcode pour le web tout en préservant le fichier original.
Connexion OAuth et LDAP
Connectez-vous aux fournisseurs d'identité existants, y compris Google, GitHub et tout annuaire LDAP, afin que les contributeurs se connectent avec les identifiants qu'ils possèdent déjà.
Backend de stockage d'objets
Stockez vos photos en option sur un stockage d'objets compatible S3 pour étendre votre bibliothèque au-delà du disque local, tout en conservant la même UX.
Pourquoi exécuter Lychee avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic