Déployez NATS en un clic.
Système de messagerie natif du cloud, haute performance, avec une latence inférieure à la milliseconde pour les microservices, l'IoT et les applications distribuées.
Choisissez un pack VPS pour NATS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NATS
NATS est un système de messagerie léger et open source conçu pour les architectures cloud natives. Il offre une messagerie de type publication-abonnement, requête-réponse et groupe de files d'attente avec une latence inférieure à la milliseconde et une empreinte minimale — le binaire du serveur fait moins de 20 Mo et ne nécessite aucune dépendance externe. NATS gère des millions de messages par seconde, ce qui en fait l'un des courtiers de messages les plus rapides disponibles.
JetStream, la couche de persistance intégrée de NATS, ajoute des flux durables, la relecture et la livraison exactement une fois sans nécessiter de service de file d'attente ou de base de données séparé. L'auto-hébergement de NATS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la localité des données, élimine les frais cloud par message et positionne votre bus de messages aussi près que possible de vos services pour une latence minimale.
Fonctionnalités clés de NATS
Messagerie Pub/Sub
Diffusez instantanément des messages à un nombre illimité d'abonnés grâce au routage basé sur le sujet et aux abonnements génériques pour une distribution flexible des messages.
Persistance JetStream
Persister, rejouer et traiter les messages avec des flux et des consommateurs durables — ajoutant une livraison exactement une fois et un historique des messages sans infrastructure supplémentaire.
Modèle Requête-Réponse
Construire un RPC de style synchrone sur une messagerie asynchrone avec une gestion intégrée des requêtes-réponses, permettant des appels de service à service avec gestion automatique des délais d'attente.
Groupes de files d'attente
Distribuez le travail entre des consommateurs mis à l'échelle horizontalement en utilisant des groupes de files d'attente — NATS équilibre automatiquement la charge des messages entre tous les membres d'un groupe.
Clustering intégré
Former un cluster tolérant aux pannes sur plusieurs nœuds avec découverte automatique des routes et réplication JetStream basée sur RAFT pour une haute disponibilité.
Surveillance HTTP
Consultez l'état du serveur, les statistiques de connexion, les métriques JetStream et les données d'abonnement via le point de terminaison de surveillance intégré sur le port 8222.
Pourquoi exécuter NATS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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