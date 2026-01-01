Déployez WireGuard Easy en un clic.
Gestion VPN WireGuard basée sur le web avec génération de clients, codes QR et statistiques de trafic en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour WireGuard Easy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WireGuard Easy
WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui rend le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard accessibles à tous les niveaux de compétence. Elle offre un tableau de bord pour créer des configurations client, générer des codes QR pour la configuration mobile et surveiller les statistiques de trafic en temps réel sans avoir à utiliser la CLI de WireGuard.
L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module de noyau léger offrent des tunnels significativement plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN ou IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.
Fonctionnalités clés de WireGuard Easy
Gestion basée sur le Web
Ajouter, activer, désactiver et supprimer des clients VPN depuis une interface de navigateur sans utiliser la ligne de commande WireGuard.
Configuration du code QR
Générer des codes QR pour chaque configuration client à scanner avec l'application mobile WireGuard pour une configuration de connexion instantanée.
Statistiques de trafic en temps réel
Surveillez l'utilisation de la bande passante par client et les horodatages de la dernière connexion depuis le tableau de bord pour suivre l'activité VPN.
Tunnels WireGuard rapides
La cryptographie moderne de WireGuard et son implémentation au niveau du noyau offrent des tunnels VPN plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN.
Exportation de la configuration client
Téléchargez les fichiers de configuration client pour tout appareil prenant en charge WireGuard, y compris les clients de bureau, mobiles et de routeur.
Pourquoi exécuter WireGuard Easy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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