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Gestion VPN WireGuard basée sur le web avec génération de clients, codes QR et statistiques de trafic en temps réel.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WireGuard Easy

WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui rend le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard accessibles à tous les niveaux de compétence. Elle offre un tableau de bord pour créer des configurations client, générer des codes QR pour la configuration mobile et surveiller les statistiques de trafic en temps réel sans avoir à utiliser la CLI de WireGuard.

L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module de noyau léger offrent des tunnels significativement plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN ou IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de WireGuard Easy

Gestion basée sur le Web

Ajouter, activer, désactiver et supprimer des clients VPN depuis une interface de navigateur sans utiliser la ligne de commande WireGuard.

Configuration du code QR

Générer des codes QR pour chaque configuration client à scanner avec l'application mobile WireGuard pour une configuration de connexion instantanée.

Statistiques de trafic en temps réel

Surveillez l'utilisation de la bande passante par client et les horodatages de la dernière connexion depuis le tableau de bord pour suivre l'activité VPN.

Tunnels WireGuard rapides

La cryptographie moderne de WireGuard et son implémentation au niveau du noyau offrent des tunnels VPN plus rapides et plus efficaces qu'OpenVPN.

Exportation de la configuration client

Téléchargez les fichiers de configuration client pour tout appareil prenant en charge WireGuard, y compris les clients de bureau, mobiles et de routeur.

Pourquoi exécuter WireGuard Easy avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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