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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Maputnik

Maputnik est l'éditeur visuel open-source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte en tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu réel de MapLibre GL.

L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS permet de conserver les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement est livré sous la forme d'une interface front-end statique unique servie par le binaire officiel de Maputnik, de sorte que le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Maputnik

Éditeur de style WYSIWYG

Modifiez visuellement les styles JSON MapLibre et Mapbox GL avec un aperçu cartographique en direct qui se met à jour au fur et à mesure que vous ajustez les couches, les couleurs, les polices et les expressions dépendantes du zoom.

Couverture complète des spécifications de style

Prend en charge chaque type de couche de spécification de style MapLibre GL — remplissage, ligne, symbole, raster, ombrage de colline, carte thermique — avec des entrées sensibles au type pour les propriétés de peinture et de mise en page.

Expressions basées sur les données

Créez et déboguez des expressions de filtre et de propriété avec validation en ligne, afin que les styles puissent réagir aux attributs de fonctionnalité, au niveau de zoom et à l'état d'exécution.

Inspecteur de tuiles vectorielles

Inspectez les sources de tuiles vectorielles couche par couche pour voir exactement quelles fonctionnalités et propriétés sont disponibles avant de les lier dans votre style.

Importer et exporter des styles

Charger des styles à partir d'une URL, télécharger du JSON, ou coller depuis le presse-papiers, puis exporter le fichier de style finalisé prêt à être intégré dans MapLibre GL JS ou les SDK natifs.

Sources de tuiles personnalisées

Dirigez l'éditeur vers vos propres points de terminaison de tuiles vectorielles ou raster, serveurs OpenMapTiles ou MBTiles pour concevoir des styles en fonction des données que votre application sert réellement.

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