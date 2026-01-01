Déployez WBO en un clic.
Tableau blanc collaboratif en temps réel pour le brainstorming d'équipe, les réunions à distance et la planification visuelle sur une toile partagée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WBO
WBO (Tableau Blanc en Ligne) est un tableau blanc collaboratif en temps réel auto-hébergé qui permet à plusieurs utilisateurs de dessiner, écrire et annoter simultanément sur une toile infinie partagée. Il prend en charge le dessin à main levée, les formes géométriques, le texte et l'insertion d'images avec une synchronisation instantanée entre tous les participants connectés.
L'auto-hébergement de WBO sur un VPS offre aux équipes un tableau blanc privé qui reste actif entre les sessions sans exposer le contenu à des services tiers. La toile persistante reste accessible via une URL stable pour les projets en cours, ce qui le rend idéal pour la planification de sprints à distance, l'enseignement, les diagrammes techniques et les sessions de brainstorming créatif.
Fonctionnalités clés de WBO
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs dessinent et annotent simultanément sur le même canevas, avec une synchronisation instantanée et sans rafraîchissement nécessaire.
Canevas persistant
Le contenu du tableau blanc est enregistré automatiquement et accessible à la même URL chaque fois que les participants se reconnectent.
Outils de dessin
Le dessin à main levée, les formes géométriques, les étiquettes de texte et le téléchargement d'images couvrent toute la gamme des cas d'utilisation du tableau blanc.
Aucun compte requis
Toute personne disposant de l'URL du tableau blanc peut le rejoindre et y contribuer immédiatement sans barrière d'inscription ou de connexion.
Pourquoi exécuter WBO avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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