Déployez Ant Media Server CE en un clic.
Serveur multimédia open source offrant un streaming WebRTC, RTMP, SRT et HLS en moins d'une seconde, avec un tableau de bord d'administration intégré.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie l'absence de frais par flux, l'absence de restrictions de plateforme tierce et la pleine propriété de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'apprentissage en ligne, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête pour la production que vous contrôlez entièrement.
Caractéristiques principales de Ant Media Server CE
WebRTC à latence ultra-faible
Ingérer et diffuser des flux avec une latence de bout en bout inférieure à 0,5 seconde via WebRTC, permettant des expériences vidéo interactives en temps réel.
Ingestion multi-protocole
Recevez les flux en direct depuis OBS, FFmpeg, des caméras IP et toute source compatible RTMP, SRT ou WebRTC, sans configuration supplémentaire.
Diffusion HLS et CMAF
Diffusez des flux via HLS standard et CMAF LL-HLS afin que les spectateurs sur n'importe quel appareil ou CDN puissent regarder sans plugins.
Tableau de bord d'administration intégré
Gérez les applications de streaming, inspectez les sessions en direct et configurez les paramètres du serveur via la console web intégrée au port 5080.
Enregistrement et VOD
Enregistrez automatiquement les flux en direct au format MP4 ou HLS et diffusez-les en tant que contenu à la demande depuis le même serveur.
Pourquoi exécuter Ant Media Server CE sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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