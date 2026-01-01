Perplexica est un moteur de réponses alimenté par l'IA et open-source qui s'exécute entièrement sur votre propre matériel. Il recherche sur le web et synthétise des réponses précises avec des sources citées, prenant en charge à la fois les LLM locaux via Ollama et les fournisseurs de cloud tels que OpenAI, Claude et Groq — vous pouvez ainsi choisir le modèle qui correspond à vos exigences en matière de confidentialité et de performances.

L'auto-hébergement de Perplexica garde chaque requête de recherche privée sur votre serveur. Contrairement aux produits de recherche IA basés sur le cloud, il n'y a pas de suivi d'utilisation, pas d'enregistrement des requêtes par des tiers, et pas de frais d'abonnement — juste des réponses rapides et citées, sous votre contrôle total.