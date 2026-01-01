Déployez SilverBullet en un clic.
Application de prise de notes open-source avec Markdown, des requêtes en direct et un système de plugins qui fonctionne dans votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour SilverBullet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SilverBullet
SilverBullet est une application de prise de notes open-source et auto-hébergée, construite autour de Markdown et conçue pour la gestion des connaissances personnelles. Elle fonctionne entièrement dans votre navigateur en tant qu'application web progressive tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur — vous offrant un accès hors ligne, des requêtes en direct sur vos notes et un puissant système de plugins pour l'extensibilité.
L'auto-hébergement de SilverBullet sur votre VPS signifie que vos notes sont toujours accessibles depuis n'importe quel appareil, synchronisées en temps réel et stockées de manière privée sans dépendre d'aucun service de prise de notes dans le cloud.
Fonctionnalités clés de SilverBullet
Requêtes en direct
Intégrez des requêtes dynamiques dans vos notes qui extraient et affichent des données de l'ensemble de votre base de connaissances en temps réel.
Écosystème de plug-ins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires pour les tâches, les calendriers, la synchronisation Git, la complétion IA, et plus encore.
PWA hors ligne d'abord
Fonctionne hors ligne comme une application web progressive — les modifications se synchronisent automatiquement lorsque vous vous reconnectez.
Markdown natif
Écrivez en Markdown standard avec des liens de style wiki, des balises et des métadonnées de front matter pour une prise de notes structurée.
Palette de commandes
Interface pilotée par le clavier avec des commandes slash et une palette de commandes pour une navigation et des actions rapides.
Pourquoi exécuter SilverBullet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA