SpacetimeDB élimine la pile backend traditionnelle en combinant une base de données relationnelle et un serveur d'applications en un seul processus déployable. Au lieu de maintenir une couche API distincte entre vos clients et vos données, les clients se connectent directement à SpacetimeDB et exécutent la logique côté serveur — appelée modules — à l'intérieur de la base de données elle-même. Construit en Rust avec un état en mémoire et une persistance par journal de transactions, il offre des temps de réponse cohérents inférieurs à la milliseconde sans services auxiliaires.

L'auto-hébergement de SpacetimeDB sur un VPS vous offre un CPU et une RAM dédiés — les principaux leviers de performance pour son architecture en mémoire — tout en gardant toutes les données d'application et le code des modules sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.