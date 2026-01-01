Déployez SpacetimeDB en un clic.
Base de données relationnelle et serveur d'applications en un seul — les clients se connectent directement et exécutent la logique à l'intérieur de la base de données avec une latence inférieure à la milliseconde.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SpacetimeDB
SpacetimeDB élimine la pile backend traditionnelle en combinant une base de données relationnelle et un serveur d'applications en un seul processus déployable. Au lieu de maintenir une couche API distincte entre vos clients et vos données, les clients se connectent directement à SpacetimeDB et exécutent la logique côté serveur — appelée modules — à l'intérieur de la base de données elle-même. Construit en Rust avec un état en mémoire et une persistance par journal de transactions, il offre des temps de réponse cohérents inférieurs à la milliseconde sans services auxiliaires.
L'auto-hébergement de SpacetimeDB sur un VPS vous offre un CPU et une RAM dédiés — les principaux leviers de performance pour son architecture en mémoire — tout en gardant toutes les données d'application et le code des modules sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de SpacetimeDB
Aucune couche API séparée
Les clients se connectent directement à la base de données et exécutent des modules à l'intérieur de celle-ci, remplaçant une couche entière de serveurs web, de files d'attente de messages et d'API par un seul processus.
Abonnements en temps réel
Les clients s'abonnent aux modifications de table et reçoivent une synchronisation delta automatique instantanément — aucun sondage, aucun serveur WebSocket séparé requis.
Logique modulaire
Écrivez la logique d'application côté serveur en Rust ou C# et déployez-la en tant que module compilé directement dans la base de données pour des performances et une sécurité optimales.
En mémoire avec persistance
Tout l'état de l'application est conservé en mémoire pour des lectures rapides, tandis qu'un journal d'écriture anticipée garantit que les données survivent aux redémarrages et aux pannes sans configurations de sauvegarde complexes.
Éprouvé en production
Alimente l'ensemble du backend de BitCraft Online, un jeu massivement multijoueur où tout l'état en temps réel est géré par une seule instance SpacetimeDB.
Pourquoi exécuter SpacetimeDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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