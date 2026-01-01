Déployez Typebot en un clic.
Générateur de chatbot sans code pour créer des formulaires conversationnels, des sondages et des expériences de chat interactives que vous pouvez auto-héberger.
Choisissez un pack VPS pour Typebot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Typebot
Typebot est un constructeur de formulaires conversationnels auto-hébergé qui remplace les formulaires HTML statiques par des flux interactifs, semblables à des chats. Grâce à son éditeur de canevas glisser-déposer, les équipes peuvent concevoir des conversations multi-étapes avec des branchements conditionnels, des variables personnalisées et des intégrations natives — sans écrire de code. La plateforme est livrée sous forme de deux services : un constructeur pour concevoir et gérer les flux, et un visualiseur qui diffuse les chatbots publiés directement aux utilisateurs finaux.
L'auto-hébergement de Typebot sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données de soumission, des téléchargements de fichiers et des identifiants API, sans frais par soumission et sans transferts de données tiers. Vos flux s'exécutent sur votre propre domaine, en toute confidentialité, sans limites artificielles sur les espaces de travail, les membres de l'équipe ou les bots publiés.
Fonctionnalités clés de Typebot
Générateur de flux visuel
Concevez des conversations arborescentes à l'aide d'un éditeur visuel avec plus de 30 types de blocs, y compris des entrées, des conditions, des intégrations de médias et la collecte de paiements.
Intégrations natives
Connectez les flux directement à OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, aux webhooks, à Zapier et à Make.com sans quitter l'éditeur.
Logique conditionnelle
Orientez les parcours de conversation en fonction des réponses de l'utilisateur, des variables ou des réponses d'API pour offrir des expériences entièrement personnalisées.
Modes d'intégration flexibles
Déployez des chatbots sous forme de superpositions pop-up, de widgets latéraux, de chat pleine page ou d'intégrations en ligne sur n'importe quel site web ou application web.
Analyse en temps réel
Suivez les taux de soumission, les points d'abandon et les entonnoirs de complétion pour chaque flux publié depuis le tableau de bord.
Espaces de travail d'équipe
Organiser les flux à travers plusieurs espaces de travail isolés avec un accès basé sur les rôles pour différentes équipes ou clients.
Pourquoi exécuter Typebot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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