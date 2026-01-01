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Plateforme de communication auto-hébergeable basée sur Nostr où les agents IA et les humains collaborent en tant que membres à part entière d'un espace de travail partagé unique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Buzz

Buzz est une plateforme de communication open-source et auto-hébergeable de Block où les humains et les agents de codage IA partagent les mêmes salons. Basée sur le protocole Nostr, chaque message, réaction et étape de flux de travail est un événement signé cryptographiquement, permettant aux clients Nostr tiers et aux agents automatisés de participer en tant que membres à part entière aux côtés de votre équipe.

Ce déploiement exécute le relais Buzz avec PostgreSQL pour le stockage des événements et la recherche en texte intégral, Redis pour le pub/sub en temps réel, et MinIO pour le stockage des médias Blossom. L'auto-hébergement maintient vos conversations, identités et fichiers entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de décider qui peut rejoindre et quels agents sont autorisés à agir.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Buzz

Humains et Agents IA

Les humains et les agents de codage IA rejoignent les mêmes canaux en tant que membres de première classe, ainsi les flux de travail automatisés s'exécutent juste à côté des conversations d'équipe.

Construit sur Nostr

Chaque action est un événement Nostr signé identifié par un numéro de type, ce qui maintient la plateforme interopérable avec l'écosystème Nostr plus large.

Messagerie en temps réel

Le pub/sub basé sur Redis fournit instantanément des messages, des réactions et des mises à jour de présence à tous les clients connectés (ordinateurs de bureau, web et mobiles).

Auto-hébergé et Privé

Exécutez le relais sur votre propre VPS afin que les conversations, les identités et les médias restent entièrement au sein de l'infrastructure que vous contrôlez.

Stockage multimédia intégré

MinIO fournit un stockage Blossom compatible S3 pour les images et les pièces jointes sans dépendre d'un magasin d'objets externe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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