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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles vers des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.

L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS garde les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement sous votre contrôle, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose la Direct Device Integration API pour les appareils et une Management API pour orchestrer les campagnes depuis vos propres outils.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Eclipse Hawkbit

Déploiements ciblés

Définir des groupes de déploiement par attributs d'appareil et des mises à jour de progression par vagues contrôlées avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.

Dépôt d'artefacts

Téléchargez, versionnez et distribuez des images de micrologiciel, des paquets de système d'exploitation et des lots d'applications depuis un magasin d'artefacts intégré avec vérification de somme de contrôle.

Direct Device API

Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler la progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.

Compatible multi-locataire

Isolez les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les lignes de produits.

API REST de gestion

Pilotez les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels de manière programmatique pour les intégrer aux pipelines CI/CD et aux outils d'exploitation existants.

Bus d'événements RabbitMQ

Diffusez les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.

Pourquoi exécuter Eclipse Hawkbit avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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