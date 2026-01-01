Déployez Tracearr avec une installation en un clic.
Tableau de bord unifié de surveillance des flux pour Plex, Jellyfin et Emby avec des analyses en temps réel et la détection de partage de compte.
Choisissez un pack VPS pour Tracearr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tracearr
Tracearr est une plateforme de surveillance open-source qui réunit Plex, Jellyfin et Emby dans un tableau de bord unique. Suivez les flux actifs en temps réel, examinez l'historique complet des sessions avec les données de géolocalisation et explorez les analyses de votre bibliothèque — le tout sans jongler avec plusieurs outils.
Contrairement à Tautulli ou Jellystat, Tracearr fonctionne simultanément sur les trois principaux serveurs multimédias. Son moteur de détection de partage intégré utilise six types de règles — y compris les déplacements impossibles et la vitesse de l'appareil — pour signaler automatiquement les activités de compte suspectes, protégeant ainsi votre serveur contre les abus.
Fonctionnalités clés de Tracearr
Tableau de bord multi-serveur
Connectez Plex, Jellyfin et Emby à une seule interface et surveillez tous les serveurs à partir d'un tableau de bord unique.
Détection de partage
Six types de règles — y compris le déplacement impossible et les limites de flux simultanés — signalent et évaluent automatiquement les activités de compte suspectes.
Analyse de flux
Voyez qui a regardé quoi, quand et sur quel appareil, avec les détails des codecs, les ratios de transcodage et l'utilisation de la bande passante par session.
Aperçus de la bibliothèque
Pages dédiées à la distribution de qualité, au ROI du stockage, à la détection des doublons et aux métriques d'engagement pour l'ensemble de votre collection de médias.
Alertes en temps réel
Les webhooks Discord et les notifications personnalisées se déclenchent instantanément lorsque les règles de partage sont activées ou que les scores de confiance des utilisateurs diminuent.
Importation de données
Migrez l'historique de visionnage existant de Tautulli ou Jellystat afin de commencer avec un contexte complet, et non une page blanche.
Pourquoi exécuter Tracearr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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