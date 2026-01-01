Jusqu'à 69 % de réduction sur Trip

Déployez Trip : installation en un clic.

Traqueur de cartes et planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé pour organiser des points d'intérêt et des itinéraires de plusieurs jours.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Trip : installation en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Trip

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Trip

Trip est un traqueur de cartes et un planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés sur plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.

L'exécution de Trip sur votre propre VPS maintient chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Trip

Cartes POI interactives

Déposez, catégorisez et filtrez des points d'intérêt sur des tuiles de carte personnalisables basées sur Leaflet pour une exploration rapide et adaptée aux mobiles.

Itinéraires de plusieurs jours

Regroupez les POI en plans de voyage quotidiens avec des notes, des coûts et des pièces jointes afin que le plan complet soit centralisé.

Collaboration de voyage

Partagez vos voyages avec vos compagnons de voyage afin que tout le monde voie le même itinéraire et les mêmes mises à jour sans jongler avec les fils de discussion ou les feuilles de calcul.

Authentification unique OIDC

La connexion OpenID Connect facultative vous permet de réutiliser votre fournisseur d'identité existant au lieu de gérer un compte Trip séparé.

Confidentialité par défaut

Pas de télémétrie, de suivi ou de publicités — chaque lieu, photo et voyage reste sur votre VPS sous votre contrôle direct.

SQLite léger

Conteneur unique basé sur SQLite avec un seul volume de stockage, rendant les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.

Pourquoi exécuter Trip avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

AdventureLog

AdventureLog

Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec cartes interactives

Sélectionner
AirTrail

AirTrail

Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

Sélectionner
Baby Buddy

Baby Buddy

Application de suivi de bébé aidant les parents à surveiller les activités quotidiennes et la santé

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.