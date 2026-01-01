Déployez Trip : installation en un clic.
Traqueur de cartes et planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé pour organiser des points d'intérêt et des itinéraires de plusieurs jours.
Choisissez un pack VPS pour Trip
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Trip
Trip est un traqueur de cartes et un planificateur de voyages minimaliste auto-hébergé qui vous permet de collecter des points d'intérêt sur des cartes interactives et de les transformer en itinéraires structurés sur plusieurs jours. Conçu autour d'une interface épurée et sans distraction, il se concentre sur les deux activités que les voyageurs répètent réellement : marquer les lieux à visiter et les assembler en voyages avec des dates, des notes et des pièces jointes.
L'exécution de Trip sur votre propre VPS maintient chaque POI, itinéraire et lien de compagnon de voyage au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et pas de cloud tiers — vos destinations et plans de voyage ne quittent jamais votre serveur, tandis que l'intégration OIDC vous permet de connecter Trip à une configuration d'authentification unique existante lorsque vous le souhaitez.
Fonctionnalités clés de Trip
Cartes POI interactives
Déposez, catégorisez et filtrez des points d'intérêt sur des tuiles de carte personnalisables basées sur Leaflet pour une exploration rapide et adaptée aux mobiles.
Itinéraires de plusieurs jours
Regroupez les POI en plans de voyage quotidiens avec des notes, des coûts et des pièces jointes afin que le plan complet soit centralisé.
Collaboration de voyage
Partagez vos voyages avec vos compagnons de voyage afin que tout le monde voie le même itinéraire et les mêmes mises à jour sans jongler avec les fils de discussion ou les feuilles de calcul.
Authentification unique OIDC
La connexion OpenID Connect facultative vous permet de réutiliser votre fournisseur d'identité existant au lieu de gérer un compte Trip séparé.
Confidentialité par défaut
Pas de télémétrie, de suivi ou de publicités — chaque lieu, photo et voyage reste sur votre VPS sous votre contrôle direct.
SQLite léger
Conteneur unique basé sur SQLite avec un seul volume de stockage, rendant les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi exécuter Trip avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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