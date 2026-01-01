Déployez flatnotes en un clic.
Application de prise de notes auto-hébergée et sans base de données qui stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown bruts.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec flatnotes
flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, construite autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. L'interface épurée élimine les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion d'idées grâce aux wikiliens et à la recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, vos notes de recherche et vos journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, jamais soumis à un changement de conditions d'utilisation d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.
Fonctionnalités clés de flatnotes
Stockage sans base de données
Chaque note est un simple fichier Markdown sur le disque — aucune base de données n'est requise, ce qui rend les sauvegardes et les migrations trivialement simples.
Connexions Wikilink
Connectez les idées entre les notes avec des wikiliens, transformant votre collection en un réseau de connaissances personnel.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans toutes vos notes pour trouver n'importe quelle idée, extrait ou référence sans étiquetage manuel.
Modes d'édition doubles
Basculez entre le Markdown brut et un éditeur visuel WYSIWYG selon votre préférence ou votre tâche d'écriture.
Organisation des balises
Catégorisez et filtrez les notes par balises pour une navigation rapide à travers de vastes bases de connaissances personnelles.
Pourquoi exécuter flatnotes avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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