flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, construite autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. L'interface épurée élimine les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion d'idées grâce aux wikiliens et à la recherche en texte intégral.

L'auto-hébergement de flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, vos notes de recherche et vos journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, jamais soumis à un changement de conditions d'utilisation d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.