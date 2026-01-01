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Application de prise de notes auto-hébergée et sans base de données qui stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown bruts.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec flatnotes

flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, construite autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. L'interface épurée élimine les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion d'idées grâce aux wikiliens et à la recherche en texte intégral.

L'auto-hébergement de flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, vos notes de recherche et vos journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, jamais soumis à un changement de conditions d'utilisation d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de flatnotes

Stockage sans base de données

Chaque note est un simple fichier Markdown sur le disque — aucune base de données n'est requise, ce qui rend les sauvegardes et les migrations trivialement simples.

Connexions Wikilink

Connectez les idées entre les notes avec des wikiliens, transformant votre collection en un réseau de connaissances personnel.

Recherche en texte intégral

Recherchez instantanément dans toutes vos notes pour trouver n'importe quelle idée, extrait ou référence sans étiquetage manuel.

Modes d'édition doubles

Basculez entre le Markdown brut et un éditeur visuel WYSIWYG selon votre préférence ou votre tâche d'écriture.

Organisation des balises

Catégorisez et filtrez les notes par balises pour une navigation rapide à travers de vastes bases de connaissances personnelles.

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