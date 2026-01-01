Déployez Halo avec une installation en un clic.
CMS open source moderne pour créer des blogs, des sites web et des sites axés sur le contenu avec une place de marché de plugins.
Choisissez un pack VPS pour Halo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Halo
Halo est un système de gestion de contenu (CMS) moderne et entièrement open source, basé sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il offre une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, une publication multi-types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.
Avec plus de 39 000 étoiles sur GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre contenu, pas de frais par publication, et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par un niveau d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Halo
Marché des plugins
Étendez Halo avec des plugins communautaires pour le référencement, les commentaires, la recherche, le partage social, et plus encore — installés directement depuis la console d'administration.
Système de thèmes
Basculez ou personnalisez l'apparence de votre site avec un moteur de thème complet et une place de marché de thèmes communautaire active.
Éditeur de blocs
Créez du contenu riche avec un éditeur de blocs moderne prenant en charge les images, les intégrations, les blocs de code et les mises en page personnalisées sans toucher au HTML.
Plusieurs types de contenu
Publiez des articles, des pages et des moments (microblogs) depuis une seule plateforme, couvrant les besoins en contenu long et court.
API REST et GraphQL
Exposez votre contenu via des API intégrées pour alimenter des déploiements headless, des applications mobiles ou des intégrations tierces.
Pourquoi exécuter Halo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.