Déployez Elasticsearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene pour la recherche en texte intégral, l'analyse de journaux et l'analyse de données en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Elasticsearch
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Elasticsearch
Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre la recherche en texte intégral, des agrégations complexes et une indexation quasi en temps réel sur des ensembles de données massifs. Son architecture distribuée prend en charge le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un grand cluster.
L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour des performances de requête constantes, un contrôle total sur la configuration des index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.
Fonctionnalités clés de Elasticsearch
Recherche en texte intégral
Recherche puissante avec score de pertinence, surlignage, correspondance floue et prise en charge des synonymes, basée sur la bibliothèque Apache Lucene mature.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables en quelques millisecondes après ingestion, permettant des analyses quasi en temps réel et une recherche en direct sur des ensembles de données continuellement mis à jour.
Agrégations riches
Calculez des métriques, des histogrammes et des regroupements multi-niveaux en une seule requête, alimentant des tableaux de bord interactifs et des rapports de veille stratégique.
Architecture distribuée
Le partitionnement et la réplication automatiques distribuent les données entre les nœuds pour une haute disponibilité et une évolutivité horizontale à mesure que les volumes de données augmentent.
API JSON RESTful
Une interface HTTP/JSON simple permet à n'importe quel langage de programmation d'interroger, d'indexer et de gérer des données sans pilotes propriétaires ni configuration client complexe.
Pourquoi exécuter Elasticsearch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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