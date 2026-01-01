Déployez DOMjudge en un clic.
Juge de concours de programmation automatisé open-source utilisé pour les compétitions de style ICPC avec soumissions, tableaux de bord et gestion d'équipe.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DOMjudge
DOMjudge est un système de jugement automatisé open-source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il alimente les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web aux concurrents pour soumettre des solutions et aux juges et administrateurs pour gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de bord en direct.
L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS conserve chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par concurrent et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour configurer les concours, les problèmes et les équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.
Fonctionnalités clés de DOMjudge
Jugement de style ICPC
Implémente les règles utilisées par le Concours International de Programmation Collégiale ICPC, y compris le temps de pénalité, le gel du tableau des scores, et les catégories de verdict telles que Mauvaise Réponse, Limite de Temps, et Erreur d'Exécution.
Tableaux d'affichage en direct
Les tableaux de bord du public et du jury se mettent à jour en temps réel à mesure que les soumissions arrivent, avec un gel configurable vers la fin du concours pour des fins dramatiques.
Gestion d'équipe et de concours
Interface web d'administration pour gérer les concours, les équipes, les utilisateurs, les affiliations, les problèmes, les langues et les clarifications pour plusieurs événements parallèles.
Judgehosts en bac à sable
Les travailleurs judgehost déployables séparément compilent et exécutent les soumissions dans des bacs à sable isolés basés sur cgroup avec des limites strictes de CPU, de mémoire et de disque.
API REST et CLP
Une API REST documentée ainsi que l'intégration avec la spécification de l'API Contest vous permet de connecter des tableaux de bord externes, des outils de résolution et l'écosystème d'outils de l'ICPC.
Prise en charge multilingue
Livré avec un support d'évaluation pour C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go et de nombreux autres langages, avec une configuration complète de compilation et d'exécution par langage.
Pourquoi exécuter DOMjudge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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