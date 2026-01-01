Déployez ScyllaDB en un clic.
Base de données NoSQL à haut débit, compatible en remplacement direct avec Apache Cassandra et Amazon DynamoDB.
Choisissez un pack VPS pour ScyllaDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ScyllaDB
ScyllaDB est une base de données NoSQL open source, distribuée et à colonnes larges, écrite en C++ et basée sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le langage de requête Cassandra (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, de sorte que les applications Cassandra et DynamoDB existantes se connectent sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.
L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de quelques millisecondes pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.
Fonctionnalités clés de ScyllaDB
Compatible Cassandra
Parle nativement CQL et prend en charge tous les pilotes Cassandra, de sorte que les applications Cassandra existantes se connectent en modifiant uniquement l'adresse de l'hôte.
API DynamoDB
L'interface Alternator intégrée accepte le protocole filaire Amazon DynamoDB, permettant aux clients DynamoDB de fonctionner sans modification sur une infrastructure auto-hébergée.
Moteur Shard par cœur
Le framework Seastar épingle un shard à chaque cœur de CPU pour une exécution sans verrouillage et sans partage qui sature tous les cœurs sous charge.
Métriques Prometheus intégrées
Le point de terminaison natif /metrics expose des centaines d'éléments internes de la base de données pour Prometheus, Grafana et la pile de surveillance ScyllaDB.
Autorisation au niveau des lignes
CassandraAuthorizer applique des autorisations par rôle sur les keyspaces, les tables et les lignes, de sorte que chaque application se connecte avec le principe du moindre privilège.
Évolutif linéairement
Ajoutez des nœuds pour faire évoluer le débit et le stockage horizontalement — les clusters s'étendent couramment sur des dizaines de nœuds, traitant des millions d'opérations par seconde.
Pourquoi exécuter ScyllaDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.