ScyllaDB est une base de données NoSQL open source, distribuée et à colonnes larges, écrite en C++ et basée sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le langage de requête Cassandra (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, de sorte que les applications Cassandra et DynamoDB existantes se connectent sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.

L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de quelques millisecondes pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.