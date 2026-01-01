Déployez Squidex en un clic.
CMS headless axé sur les API, doté d'API GraphQL et REST pour diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou interface front-end.
Choisissez un pack VPS pour Squidex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Squidex
Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer du contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec une prise en charge complète des références, des ressources, de la localisation et des règles de validation.
L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par siège, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Squidex
API GraphQL et REST
Interrogez et diffusez du contenu via les points de terminaison GraphQL et REST afin que n'importe quelle pile front-end puisse le consommer sans adaptateurs personnalisés.
Schémas de contenu flexibles
Définissez des types de contenu avec des champs personnalisés, des règles de validation, des références et des composants imbriqués à l'aide de l'éditeur de schéma visuel.
Gestion d'actifs
Téléchargez, organisez et transformez des images et des fichiers directement dans Squidex avec des opérations de redimensionnement et de recadrage intégrées au pipeline d'actifs.
Contenu multilingue
Modélisez le contenu avec un support de localisation intégré afin que chaque champ puisse contenir des traductions pour chaque locale configurée.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez aux éditeurs, développeurs et clients externes différents niveaux d'autorisation par application, schéma ou type de contenu.
Pourquoi exécuter Squidex avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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