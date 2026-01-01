Dragonfly est un magasin de données en mémoire moderne entièrement compatible avec les API Redis et Memcached, ce qui signifie que toute application existante utilisant Redis peut passer à Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion. Conçu dès le départ pour les processeurs multi-cœurs en utilisant une architecture thread-par-cœur sans partage, Dragonfly offre jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis sur le même matériel tout en utilisant beaucoup moins de mémoire pour le même ensemble de données.

L'auto-hébergement de Dragonfly offre à vos applications un cache et un magasin de structures de données haute performance sans coûts par opération ni limites de connexion. La console d'administration HTTP intégrée fournit des métriques et des diagnostics de serveur accessibles depuis n'importe quel navigateur, ainsi qu'une compatibilité totale avec l'interface de ligne de commande Redis et chaque bibliothèque cliente Redis.