Déployez Dragonfly : installation en un clic.
Un magasin de données en mémoire haute performance, compatible Redis, conçu pour le matériel moderne pour offrir jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dragonfly
Dragonfly est un magasin de données en mémoire moderne entièrement compatible avec les API Redis et Memcached, ce qui signifie que toute application existante utilisant Redis peut passer à Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion. Conçu dès le départ pour les processeurs multi-cœurs en utilisant une architecture thread-par-cœur sans partage, Dragonfly offre jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis sur le même matériel tout en utilisant beaucoup moins de mémoire pour le même ensemble de données.
L'auto-hébergement de Dragonfly offre à vos applications un cache et un magasin de structures de données haute performance sans coûts par opération ni limites de connexion. La console d'administration HTTP intégrée fournit des métriques et des diagnostics de serveur accessibles depuis n'importe quel navigateur, ainsi qu'une compatibilité totale avec l'interface de ligne de commande Redis et chaque bibliothèque cliente Redis.
Fonctionnalités clés de Dragonfly
Compatible avec l'API Redis
Intégrez-le comme remplacement de Redis — toute application utilisant une bibliothèque cliente Redis fonctionne avec Dragonfly en changeant uniquement la chaîne de connexion.
25× Débit Redis
L'architecture multi-threadée sans partage sature tous les cœurs de CPU, offrant jusqu'à 25 fois plus d'opérations par seconde que Redis mono-threadé sur le même matériel.
Réduire la consommation de mémoire
Les nouvelles implémentations de structures de données réduisent la consommation de mémoire jusqu'à 30 % par rapport à Redis pour le même ensemble de données, vous permettant de stocker plus de données sur un VPS plus petit.
Console d'administration intégrée
L'interface d'administration HTTP sur le même port fournit des statistiques de serveur, l'utilisation de la mémoire et des diagnostics accessibles directement depuis un navigateur.
Compatible Memcached
Accepte les commandes du protocole texte Memcached en plus des commandes Redis, ce qui en fait un remplacement direct pour les deux systèmes de mise en cache simultanément.
Pourquoi exécuter Dragonfly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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