Déployez Crontab UI avec une installation en un clic.
Interface web pour gérer les tâches cron en toute sécurité avec importation, exportation, sauvegarde et authentification HTTP.
Choisissez un pack VPS pour Crontab UI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Crontab UI
Crontab UI est une application web Node.js open source qui remplace l'édition manuelle de crontab sujette aux erreurs par une interface visuelle et sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se font en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, ainsi une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.
L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et des fonctions d'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP de base intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.
Fonctionnalités clés de Crontab UI
Modification sécurisée des tâches
Ajoutez, modifiez, mettez en pause, reprenez et supprimez des tâches cron via une interface utilisateur validée au lieu de risquer des erreurs de syntaxe dans des fichiers crontab bruts.
Importer et exporter
Importez un crontab existant en quelques secondes et exportez votre configuration complète pour redéployer le même calendrier sur d'autres machines sans SSH.
Sauvegardes automatiques
Crontab UI crée une sauvegarde avant chaque importation et vous permet de sauvegarder et de restaurer vos tâches à la demande pour récupérer après des erreurs.
Journaux d'erreurs par tâche
Chaque tâche planifiée écrit son propre journal d'erreurs afin que vous puissiez auditer les échecs et déboguer les problèmes sans avoir à rechercher dans un journal système partagé.
Messagerie et hooks
Configurez les notifications par e-mail ou les rappels de webhook par tâche pour alerter votre équipe ou déclencher une automatisation en aval après chaque exécution.
Authentification HTTP
Protégez l'interface utilisateur web avec l'authentification de base intégrée afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent consulter ou modifier vos tâches planifiées.
Pourquoi exécuter Crontab UI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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