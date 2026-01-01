Prometheus collecte des métriques de séries temporelles de votre infrastructure et de vos applications via un modèle HTTP basé sur l'extraction, les stocke dans une TSDB locale efficace et expose PromQL — un langage de requête puissant pour découper, agréger et alerter sur n'importe quelle métrique. Diplômé de la CNCF aux côtés de Kubernetes, c'est la base de surveillance choisie par les équipes DevOps d'entreprises comme GitLab, DigitalOcean et Uber.

L'exécution de Prometheus sur votre propre VPS vous offre une ingestion de métriques illimitée à un coût fixe, un contrôle total sur les intervalles de scraping et les périodes de rétention, et une intégration native avec Grafana, Alertmanager et des centaines d'exportateurs communautaires — sans frais cloud par métrique ni restrictions d'échantillonnage de données.