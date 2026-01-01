Tunarr transforme les films, émissions et clips déjà présents dans vos bibliothèques Plex, Jellyfin ou Emby en chaînes de télévision en direct programmées qui se comportent comme une grille de programmes câblée traditionnelle. Grâce à une interface basée sur un navigateur, vous programmez des plages horaires, créez des lectures aléatoires cycliques et par blocs, insérez des remplissages publicitaires et organisez des chaînes thématiques — puis exposez le résultat sous forme de tuner compatible HDHomeRun ou de liste de lecture M3U que tout client IPTV peut lire.

En tant que successeur moderne de dizqueTV, Tunarr est réécrit sur un serveur plus rapide avec une nouvelle interface utilisateur web, un transcodage FFmpeg natif et une maintenance continue. L'auto-hébergement de Tunarr sur un VPS permet d'atteindre le tuner de n'importe où, fait fonctionner vos chaînes 24 heures sur 24 sans monopoliser une machine domestique, et ne touche jamais les fichiers originaux de vos serveurs multimédias.