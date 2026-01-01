Jellyswarrm est un proxy d'agrégation open-source qui combine plusieurs serveurs Jellyfin derrière un seul point d'accès, présentant les bibliothèques, les utilisateurs et la lecture comme s'ils provenaient d'un serveur unique. Il est conçu pour les foyers et les groupes d'amis dont les films, séries et musiques résident sur des machines ou des réseaux distincts, mais qui souhaitent un seul endroit pour tout parcourir et lire.

Parce qu'il communique nativement avec l'API Jellyfin, les clients mobiles, TV et de bureau existants continuent de fonctionner sans reconfiguration. L'auto-hébergement de Jellyswarrm sur un VPS vous offre un point d'entrée public stable qui relie les instances Jellyfin distantes sans VPN ni montages SMB, tandis que le transcodage s'effectue toujours sur le serveur en amont qui possède le média.