Déployez phpIPAM en un clic.
Outil de gestion d'adresses IP open source pour le suivi et l'organisation des sous-réseaux IPv4/IPv6 et des ressources réseau.
Choisissez un pack VPS pour phpIPAM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec phpIPAM
phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adresses IPv4 et IPv6. Plutôt que de maintenir des feuilles de calcul ou de dépendre de logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM fournit une interface basée sur une base de données pour la planification de sous-réseaux, le suivi de l'allocation IP, la gestion des VLAN et la découverte automatisée du réseau.
L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements d'appareils — restent sur les serveurs que vous contrôlez, sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré pingue les hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.
Fonctionnalités clés de phpIPAM
Visualisation de sous-réseau
Affichez l'espace d'adressage IPv4 et IPv6 graphiquement, avec le suivi de l'espace libre et la hiérarchie des sous-réseaux affichés en un coup d'œil.
Analyse de réseau automatisée
La découverte de réseau intégrée interroge les hôtes selon un calendrier configurable et met à jour automatiquement l'état IP sans intervention manuelle.
Gestion des VLAN et VRF
Suivez les VLAN et les VRF en plus des adresses IP pour maintenir une vue complète de la segmentation de votre réseau.
Accès à l'API REST
La gestion programmatique des adresses IP via l'API REST vous permet d'intégrer phpIPAM dans les flux de travail de provisionnement et l'automatisation de l'infrastructure.
Intégration PowerDNS
Synchroniser les enregistrements de nom d'hôte et d'IP directement avec PowerDNS pour maintenir la cohérence des données DNS et IPAM sans mises à jour manuelles.
Pourquoi exécuter phpIPAM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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