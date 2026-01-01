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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec phpIPAM

phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adresses IPv4 et IPv6. Plutôt que de maintenir des feuilles de calcul ou de dépendre de logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM fournit une interface basée sur une base de données pour la planification de sous-réseaux, le suivi de l'allocation IP, la gestion des VLAN et la découverte automatisée du réseau.

L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements d'appareils — restent sur les serveurs que vous contrôlez, sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré pingue les hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de phpIPAM

Visualisation de sous-réseau

Affichez l'espace d'adressage IPv4 et IPv6 graphiquement, avec le suivi de l'espace libre et la hiérarchie des sous-réseaux affichés en un coup d'œil.

Analyse de réseau automatisée

La découverte de réseau intégrée interroge les hôtes selon un calendrier configurable et met à jour automatiquement l'état IP sans intervention manuelle.

Gestion des VLAN et VRF

Suivez les VLAN et les VRF en plus des adresses IP pour maintenir une vue complète de la segmentation de votre réseau.

Accès à l'API REST

La gestion programmatique des adresses IP via l'API REST vous permet d'intégrer phpIPAM dans les flux de travail de provisionnement et l'automatisation de l'infrastructure.

Intégration PowerDNS

Synchroniser les enregistrements de nom d'hôte et d'IP directement avec PowerDNS pour maintenir la cohérence des données DNS et IPAM sans mises à jour manuelles.

Pourquoi exécuter phpIPAM avec Hostinger ?

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