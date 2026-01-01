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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec BunkerM

BunkerM regroupe Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, vous obtenez ainsi un broker MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur séparée. L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL de clients et de rôles, l'exploration de sujets en direct et l'historique des messages avec relecture — le tout soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.

L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des clients illimités et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications basées sur cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans dépendance au cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de BunkerM

Mosquitto avec interface web

Intègre Eclipse Mosquitto et un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, avec prise en charge de MQTT 3.1.1 et MQTT 5 prête à l'emploi.

Éditeur ACL dynamique

Créez des clients, des rôles et des groupes avec des règles de publication et d'abonnement granulaires depuis le navigateur, avec exportation et importation JSON pour les sauvegardes.

MQTT explorer

Parcourez l'arborescence des sujets en direct, inspectez les charges utiles conservées avec les métadonnées QoS et publiez des messages directement depuis le tableau de bord.

Historique des messages et relecture

Chaque message publié est capturé dans une base de données SQLite locale avec des filtres de sujet, une recherche en texte libre et une action de relecture en un clic.

Détection intelligente des anomalies

Un moteur statistique local surveille les taux de publication et les lignes de base des sujets, déclenchant des alertes en cas de pics, de dérives et de silence inattendu.

Pourquoi exécuter BunkerM sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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