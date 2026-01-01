Déployez BunkerM en un clic.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto tout-en-un avec un tableau de bord web, la gestion des ACL et une surveillance en temps réel.
Choisissez un forfait VPS pour BunkerM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BunkerM
BunkerM regroupe Eclipse Mosquitto avec un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, vous obtenez ainsi un broker MQTT prêt pour la production sans avoir à modifier manuellement les fichiers de configuration ni à installer une interface utilisateur séparée. L'interface web intégrée gère la sécurité dynamique, les ACL de clients et de rôles, l'exploration de sujets en direct et l'historique des messages avec relecture — le tout soutenu par un stockage SQLite local qui capture chaque message publié.
L'auto-hébergement de BunkerM sur votre propre VPS maintient la télémétrie des appareils, les règles ACL et les messages historiques sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des clients illimités et sans frais par message. L'image intègre un détecteur d'anomalies statistiques et un moteur d'automatisation local pour les publications basées sur cron et les observateurs basés sur des conditions, le tout fonctionnant à l'intérieur du conteneur sans dépendance au cloud.
Caractéristiques principales de BunkerM
Mosquitto avec interface web
Intègre Eclipse Mosquitto et un tableau de bord de gestion complet dans un seul conteneur, avec prise en charge de MQTT 3.1.1 et MQTT 5 prête à l'emploi.
Éditeur ACL dynamique
Créez des clients, des rôles et des groupes avec des règles de publication et d'abonnement granulaires depuis le navigateur, avec exportation et importation JSON pour les sauvegardes.
MQTT explorer
Parcourez l'arborescence des sujets en direct, inspectez les charges utiles conservées avec les métadonnées QoS et publiez des messages directement depuis le tableau de bord.
Historique des messages et relecture
Chaque message publié est capturé dans une base de données SQLite locale avec des filtres de sujet, une recherche en texte libre et une action de relecture en un clic.
Détection intelligente des anomalies
Un moteur statistique local surveille les taux de publication et les lignes de base des sujets, déclenchant des alertes en cas de pics, de dérives et de silence inattendu.
Pourquoi exécuter BunkerM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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