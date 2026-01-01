Déployez Atlas CMMS en un clic.
Plateforme de gestion de la maintenance open source pour les ordres de travail, les actifs et la planification préventive à grande échelle.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Atlas CMMS
Atlas CMMS est un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) auto-hébergé conçu pour les équipes des installations, de la fabrication, de la santé, de l'hôtellerie et des services publics. Il centralise les ordres de travail, les plannings de maintenance préventive, les dossiers d'équipement, l'inventaire des pièces et les demandes de service afin que les techniciens et les gestionnaires partagent une source unique de vérité au lieu de jongler avec des feuilles de calcul, des registres papier et des fils de discussion par e-mail.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données sensibles des actifs, les dossiers des techniciens et l'historique de maintenance sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Spring Boot alimente le backend, React pilote l'application web, et une application mobile compagnon permet aux techniciens de terrain de travailler hors ligne et de se synchroniser une fois reconnectés.
Caractéristiques principales de Atlas CMMS
Gestion des ordres de travail
Créez, attribuez et suivez les ordres de travail avec des priorités, des journaux de temps, des pièces jointes et un historique complet pour chaque tâche et technicien.
Maintenance préventive
Planifier des inspections récurrentes et automatiser la création d'ordres de travail à partir de déclencheurs basés sur les relevés de compteurs, les intervalles de temps ou les événements d'actifs.
Suivi des actifs et des stocks
Cataloguer l'équipement avec des métriques de temps d'arrêt, les coûts de maintenance et l'inventaire des pièces avec des alertes de stock, ainsi que des bons de commande automatisés.
Application mobile de terrain
Les applications natives iOS et Android permettent aux techniciens de scanner des codes QR, d'enregistrer le temps, de prendre des photos et de compléter les ordres de travail directement sur site.
Analyse et rapports
Les tableaux de bord intégrés couvrent la conformité des ordres de travail, la fiabilité des équipements, les tendances des temps d'arrêt, l'utilisation de la main-d'œuvre et l'analyse des coûts.
Pourquoi exécuter Atlas CMMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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