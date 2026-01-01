Déployez Lowcoder en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration avec glisser-déposer et des connecteurs de données réels.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lowcoder
Lowcoder est une plateforme low-code open-source qui permet aux développeurs et aux équipes d'opérations d'assembler des outils internes, des panneaux d'administration et des portails clients avec un constructeur visuel par glisser-déposer. Avec plus de 50 composants, des connecteurs natifs pour les bases de données et les API REST, et un support JavaScript complet pour la logique métier, les équipes livrent des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines — sans reconstruire une interface utilisateur à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Lowcoder sur votre propre VPS maintient la logique d'application, les identifiants de source de données et les données utilisateur internes au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers aux flux de travail dont votre entreprise dépend au quotidien.
Fonctionnalités clés de Lowcoder
Créateur visuel par glisser-déposer
Composez des interfaces à partir de plus de 50 composants prédéfinis — tableaux, formulaires, graphiques, modales, et plus encore — et liez-les directement aux requêtes de données sans écrire de HTML ou de CSS.
Connecteurs de données natifs
Se connecter à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, à GraphQL et aux outils SaaS populaires sans écrire de code d'intégration personnalisé.
Logique métier JavaScript
Écrivez du JavaScript en ligne dans les requêtes et les gestionnaires d'événements pour exprimer des transformations de données et des flux de travail que les outils purement sans code ne peuvent pas capturer.
Modules réutilisables
Regroupez les écrans couramment utilisés en modules et intégrez-les dans plusieurs applications, en maintenant la cohérence des outils internes à mesure que le catalogue s'enrichit.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations par application, par page et par requête afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les outils et les données pertinents pour son rôle.
Intégration d'applications et API
Intégrez les applications Lowcoder dans des sites existants et pilotez-les via une API REST, intégrant ainsi les workflows low-code dans l'ensemble de votre surface produit.
Pourquoi exécuter Lowcoder avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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