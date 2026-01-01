Déployez Wakapi avec une installation en un clic.
Traqueur de temps de codage auto-hébergé compatible avec les plugins WakaTime, avec des tableaux de bord, des rapports et des classements.
Choisissez un pack VPS pour Wakapi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wakapi
Wakapi est un traqueur d'activité de codage auto-hébergé entièrement compatible avec les plugins d'éditeur WakaTime. Il collecte le temps passé à coder, ventilé par projet, langage, éditeur et système d'exploitation, présentant les données dans un tableau de bord visuel sans rien partager avec des services cloud tiers.
L'auto-hébergement de Wakapi sur un VPS maintient la confidentialité de votre activité de codage tout en offrant toutes les informations que WakaTime propose. Il prend en charge les résumés hebdomadaires par e-mail, les classements publics pour la motivation d'équipe, la génération de badges README pour les profils GitHub, et l'intégration avec des éditeurs populaires tels que VS Code, les IDE JetBrains et Vim.
Fonctionnalités clés de Wakapi
Compatible WakaTime
Fonctionne avec tous les plugins d'éditeur WakaTime existants — il suffit de les pointer vers votre instance Wakapi auto-hébergée au lieu de wakatime.com.
Tableaux de bord de codage
Visualisez le temps passé par projet, langue, éditeur et OS avec des graphiques filtrables couvrant toute période.
Rapports d'e-mail hebdomadaires
Recevez des résumés hebdomadaires automatisés de votre activité de codage directement dans votre boîte de réception.
Badges GitHub
Générez des badges README dynamiques affichant votre temps de codage hebdomadaire à afficher sur les pages de profil GitHub.
Classements d'équipes
Partagez un classement public avec vos coéquipiers pour suivre et comparer l'activité de codage au sein d'une équipe de développement.
Pourquoi exécuter Wakapi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.