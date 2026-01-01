Déployez Evolution API en un clic.
Passerelle API WhatsApp Business open source pour la création de chatbots, d'automatisations et d'intégrations de messagerie client.
Choisissez un pack VPS pour Evolution API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Evolution API
Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Basée sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer des contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement d'événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux de l'API officielle pour les connexions non-Cloud API.
L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS maintient toutes les données de conversation des clients sur votre propre infrastructure, garantissant la conformité avec les réglementations de protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail de production.
Fonctionnalités clés de Evolution API
Gestion multi-instances
Connectez et gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant isolée et contrôlable indépendamment via l'API.
Intégrations de chatbot
Les connecteurs natifs pour Typebot, Chatwoot et OpenAI permettent la création de chatbots sans code et des conversations automatisées basées sur l'IA sur WhatsApp.
Système d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent les événements de message, de connexion et de groupe à votre application au moment où ils se produisent, permettant des réponses automatisées instantanées.
Automatisation des flux de travail
Compatible avec n8n et d'autres plateformes d'automatisation, permettant de créer des flux de travail de messagerie complexes en plusieurs étapes sans code personnalisé.
API REST
Une API HTTP/JSON propre avec authentification par code QR facilite l'intégration de la messagerie WhatsApp dans n'importe quelle application ou service.
Pourquoi exécuter Evolution API avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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