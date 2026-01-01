Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open-source, conçue en Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse de campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. L'interface utilisateur d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes sans l'encombrement des outils de marketing d'entreprise.

L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.