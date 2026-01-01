Déployez Listmonk en un clic.
Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et performant, conçu pour des millions d'abonnés.
Choisissez un pack VPS pour Listmonk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Listmonk
Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open-source, conçue en Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse de campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. L'interface utilisateur d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes sans l'encombrement des outils de marketing d'entreprise.
L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Listmonk
Segmentation des abonnés
Créez des campagnes ciblées en segmentant les abonnés avec des attributs personnalisés et des listes dynamiques basées sur des requêtes.
Analyse des campagnes
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les rebonds et les désabonnements grâce à des rapports détaillés par campagne.
Fournisseurs SMTP multiples
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP avec basculement et limitation de débit par fournisseur pour maximiser la délivrabilité.
Système de modèles
Créez des modèles d'e-mails réutilisables en HTML et en texte brut avec substitution de variables pour des campagnes personnalisées.
API REST
Gérez les abonnés, les listes et les campagnes par programmation via une REST API complète.
Outils de confidentialité & GDPR
Gestion intégrée des désabonnements, gestion des rebonds et outils d'exportation de données pour la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Listmonk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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