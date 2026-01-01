OpenBudgeteer est une application de gestion financière personnelle auto-hébergée, basée sur le principe du budget par catégories (ou « buckets ») — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque franc de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, ce qui vous donne un plan clair et intentionnel pour votre argent, plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles surviennent.

Conçu avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, de sorte que vos données financières ne touchent jamais un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant dans la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.