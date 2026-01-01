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Le déploiement de Shynet sur votre propre VPS signifie que les données de vos visiteurs ne quittent jamais votre infrastructure. Vous obtenez des métriques claires et significatives — sessions, référents, temps de chargement et données géographiques — tout en respectant la vie privée de vos utilisateurs et en conservant la pleine propriété de vos analyses.