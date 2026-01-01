Spoolman est une application web auto-hébergée pour la gestion des bobines de filament d'impression 3D. Elle offre aux créateurs et aux fermes d'impression un inventaire centralisé de chaque bobine — en suivant le poids, le matériau, la couleur, le fabricant et le filament restant afin que vous ne commenciez jamais une impression sans suffisamment de matériau. Contrairement aux feuilles de calcul ou aux notes autocollantes, Spoolman stocke tout dans une base de données SQLite légère, expose une API REST propre pour l'intégration avec Klipper et Moonraker, et fournit une interface utilisateur web accessible depuis n'importe quel navigateur sur votre réseau.

L'auto-hébergement de Spoolman sur votre propre VPS maintient toutes les données d'inventaire privées et toujours accessibles, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les mises à jour WebSocket en temps réel signifient que chaque client connecté voit les changements d'inventaire instantanément.