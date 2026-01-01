Déployez Saltcorn en un clic.
Constructeur d'applications open source sans code pour créer des applications web et mobiles pilotées par une base de données, sans écrire de code backend.
Choisissez un pack VPS pour Saltcorn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Saltcorn
Saltcorn est une plateforme no-code open source pour créer visuellement des applications web et mobiles basées sur des bases de données. Définissez des tables, configurez des types de champs riches, concevez des mises en page dans un constructeur par glisser-déposer, attachez des actions et des flux de travail, et Saltcorn gère le backend, l'authentification, l'API REST et le rendu — sans nécessiter de code de liaison.
L'auto-hébergement de Saltcorn sur votre propre VPS permet de conserver les données clients, les enregistrements internes et les fichiers téléchargés au sein de votre infrastructure, plutôt que dans la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez la rétention, les intégrations, l'installation de plugins et les rôles d'accès, et vous évitez la tarification par utilisateur à mesure que votre équipe ou votre audience grandit. Ce déploiement inclut PostgreSQL et des volumes persistants pour la base de données et les fichiers téléchargés.
Fonctionnalités clés de Saltcorn
Éditeur visuel de mise en page
Concevez des vues de liste, d'édition et d'affichage avec un constructeur par glisser-déposer alimenté par Craft.js, mélangeant champs, actions et composants intégrés sans code de templating.
Tables relationnelles
Modélisez vos données avec des colonnes typées, des clés étrangères, des champs calculés et des contraintes dans un véritable schéma basé sur PostgreSQL plutôt que dans une feuille de calcul plate.
Écosystème de plugins
Installez des plugins communautaires pour de nouveaux types de champs, des thèmes, des intégrations, des fournisseurs d'authentification et des sources de données externes directement depuis l'interface d'administration.
Flux de travail et actions
Déclencher des actions côté serveur, des tâches planifiées, des webhooks et des flux de travail basés sur Blockly lorsque les enregistrements changent pour automatiser la logique métier sans services personnalisés.
Accès basé sur les rôles
Définissez les rôles d'utilisateur et les permissions par vue afin que les administrateurs internes, les comptes clients et les visiteurs publics voient chacun exactement les données qui leur sont destinées.
Mobile et hors ligne
Générez des applications mobiles basées sur Capacitor à partir de votre schéma et de vos vues Saltcorn, avec synchronisation des données hors ligne vers le stockage central PostgreSQL.
Pourquoi exécuter Saltcorn avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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