Déployez Icinga 2 en un clic.
Plateforme open source de surveillance pour les hôtes, les services et les métriques avec un DSL puissant et une API REST.
Choisissez un pack VPS pour Icinga 2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Icinga 2
Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications lorsque quelque chose ne fonctionne pas — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.
Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prête à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS conserve chaque alerte, métrique et inventaire d'hôte sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni verrouillage fournisseur.
Fonctionnalités clés de Icinga 2
Compatible avec les plugins Nagios
Réutilise l'ensemble de l'écosystème de plugins Nagios afin que les scripts de vérification existants pour HTTP, SMTP, le disque, le CPU, les bases de données et les certificats fonctionnent sans modifications.
Tableau de bord web moderne
Icinga Web 2 avec le module Icinga DB propose une interface utilisateur rapide de liste, de filtre et de détail, avec un mode sombre, l'acquittement en masse et la planification modale des temps d'arrêt.
Puissant DSL de configuration
Les règles, les modèles et les groupes d'hôtes vous permettent de définir la surveillance de centaines d'hôtes en quelques lignes au lieu de répéter des blocs par hôte.
API REST et événements
L'API REST complète pour les hôtes, les services, les périodes d'indisponibilité, les commentaires et les accusés de réception pilote l'automatisation, les tableaux de bord et les intégrations ChatOps.
Icinga DB synchronisation en continu
Un démon de synchronisation basé sur Redis diffuse chaque résultat de vérification et chaque changement d'état dans MariaDB afin que l'interface utilisateur web reflète toujours l'état en direct avec un décalage minimal.
Surveillance distribuée
Le conteneur maître peut ensuite accepter des zones satellites et d'agents, vous permettant de passer à l'échelle vers plusieurs centres de données à partir du même arbre de configuration.
Pourquoi exécuter Icinga 2 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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