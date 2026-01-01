Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigateur en direct via WebRTC afin que plusieurs utilisateurs puissent la visualiser et la contrôler simultanément. Conçu à l'origine pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs avec un stockage de profil persistant.

L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous donne le contrôle sur qui peut accéder à la session, garde votre adresse IP domestique privée et fournit la bande passante d'upload nécessaire pour diffuser en toute fluidité à chaque spectateur connecté sans dépendre de services de partage d'écran tiers.