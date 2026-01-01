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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Neko

Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigateur en direct via WebRTC afin que plusieurs utilisateurs puissent la visualiser et la contrôler simultanément. Conçu à l'origine pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs avec un stockage de profil persistant.

L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous donne le contrôle sur qui peut accéder à la session, garde votre adresse IP domestique privée et fournit la bande passante d'upload nécessaire pour diffuser en toute fluidité à chaque spectateur connecté sans dépendre de services de partage d'écran tiers.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Neko

Streaming WebRTC en temps réel

La diffusion en continu à très faible latence rend l'interaction avec le navigateur distant aussi réactive que la navigation locale, même pour plusieurs spectateurs simultanés.

Contrôle multi-utilisateur

Plusieurs utilisateurs peuvent partager le contrôle du curseur et la saisie au clavier dans la même session, avec des indicateurs visuels montrant la position du curseur de chaque participant.

Accès basé sur les rôles

Les rôles d'administrateur et de membre vous permettent d'accorder ou de révoquer le contrôle à la volée, protégeant ainsi les opérations sensibles tout en permettant la navigation collaborative.

Profil de navigateur persistant

Les paramètres du navigateur, les favoris et les données de session sont stockés dans un volume nommé afin que votre navigateur virtuel reprenne exactement là où il s'était arrêté après les redémarrages.

Moteurs de navigateur flexibles

Choisissez parmi Firefox, Chromium, ungoogled-chromium et d'autres variantes pour répondre à vos exigences en matière de confidentialité, de compatibilité ou de fonctionnalités.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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