Déployez Shiori en un clic.
Gestionnaire de signets auto-hébergé qui archive automatiquement les pages web hors ligne afin que le contenu enregistré reste accessible même si l'original disparaît.
Choisissez un pack VPS pour Shiori
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shiori
Shiori est un gestionnaire de favoris auto-hébergé écrit en Go et conçu comme une alternative axée sur la confidentialité à Pocket et Instapaper. Il enregistre les pages web sous forme d'archives hors ligne — ainsi vos favoris restent lisibles même lorsque les sources deviennent inaccessibles, passent derrière des paywalls ou disparaissent entièrement. Avec plus de 9 000 étoiles GitHub, il est devenu un choix privilégié pour les chercheurs, les développeurs et les lecteurs soucieux de leur vie privée qui construisent des bases de connaissances personnelles.
L'auto-hébergement de Shiori sur votre VPS maintient les listes de lecture et le contenu archivé entièrement privés, sans suivi ni collecte de données par des tiers. Contrairement aux services cloud gratuits qui imposent des limites de stockage et de rétention, l'hébergement VPS vous offre une capacité illimitée et un contrôle total sur votre archive.
Fonctionnalités clés de Shiori
Archivage de pages hors ligne
Enregistre une copie locale de chaque page mise en favori afin que le contenu reste lisible même si l'URL d'origine est hors ligne ou derrière un mur de paiement.
Recherche plein texte
Recherche dans tous les signets et le contenu des pages archivées, ce qui permet de trouver rapidement des informations spécifiques parmi des milliers de pages enregistrées.
Extensions de navigateur
Enregistrement de signets en un clic depuis Chrome et Firefox sans quitter la page actuelle, avec l'archive créée automatiquement en arrière-plan.
Importation Pocket
Migre les bibliothèques Pocket existantes au format de signets Netscape, en préservant les balises et en rendant la transition vers l'archivage auto-hébergé transparente.
API REST et CLI
Une API REST complète et une interface en ligne de commande permettent l'intégration avec des scripts d'automatisation et des outils personnalisés au-delà de l'interface web.
Pourquoi exécuter Shiori avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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