Déployez Paperless-ngx en un clic.
Système de gestion documentaire open source qui numérise, indexe par OCR et archive vos documents dans une bibliothèque numérique entièrement consultable.
Choisissez un pack VPS pour Paperless-ngx
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Paperless-ngx
Paperless-ngx est un système de gestion de documents maintenu par la communauté qui transforme les documents physiques en une archive numérique consultable et organisée. Il traite automatiquement par OCR les images numérisées et les PDF, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément consultable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standard ne prennent pas en charge.
L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS conserve les dossiers financiers sensibles, les contrats et les documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Les ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'ensemble de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.
Fonctionnalités clés de Paperless-ngx
Indexation OCR automatique
Chaque document téléchargé est automatiquement numérisé par OCR, de sorte que son texte intégral est indexé et consultable en quelques secondes après le téléchargement, qu'il s'agisse d'un PDF ou d'une image numérisée.
Classification intelligente
Paperless-ngx apprend de vos habitudes d'organisation et applique automatiquement des étiquettes, des correspondants et des types de documents basés sur le contenu, réduisant ainsi le tri manuel à presque zéro.
Recherche plein texte
Recherchez dans le contenu complet de chaque document de vos archives avec un filtrage avancé par date, étiquette, correspondant et type de document pour une récupération précise.
Accès multi-utilisateur
Des contrôles d'autorisation granulaires permettent à plusieurs utilisateurs de partager la même archive avec un accès basé sur les rôles, ce qui la rend adaptée aussi bien aux petites équipes qu'aux foyers familiaux.
Prise en charge des documents Office
L'intégration de Gotenberg et Apache Tika gère les formats Word, Excel et autres formats Office ainsi que les PDF et les images, vous offrant une seule archive pour tous les types de documents.
Pourquoi exécuter Paperless-ngx avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.