Wavelog est une application de journalisation radioamateur moderne, basée sur le web, conçue pour suivre les QSO et gérer la progression des diplômes à travers les programmes DXCC, IOTA, SOTA et POTA. Elle s'intègre directement avec les services LoTW, eQSL et de recherche d'indicatifs, et prend en charge le contrôle radio CAT pour une journalisation automatisée pendant les sessions d'opération.

L'auto-hébergement de Wavelog sur un VPS permet de garder vos données de journal privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile, sans dépendance vis-à-vis d'un cloud tiers. La journalisation de concours, l'intégration de clusters DX, l'exportation ADIF et Cabrillo, ainsi que la prise en charge de plusieurs opérateurs en font une solution complète de journalisation de station pour les radioamateurs passionnés.