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Moteur de métarecherche respectueux de la vie privée qui agrège les résultats de dizaines de sources sans stocker les requêtes ni suivre les utilisateurs.

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4 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SearXNG

SearXNG est un métamoteur de recherche axé sur la confidentialité qui interroge simultanément Google, Bing, DuckDuckGo et des dizaines d'autres fournisseurs de recherche, renvoyant des résultats agrégés sans créer de profil utilisateur ni stocker l'historique de recherche. Contrairement aux moteurs de recherche commerciaux qui monétisent les requêtes par le profilage et le ciblage publicitaire, SearXNG offre un accès non filtré aux informations du web.

L'auto-hébergement signifie que vos recherches passent par une infrastructure que vous contrôlez plutôt que par des instances publiques exploitées par des parties inconnues. Vous décidez quels fournisseurs de recherche sont inclus, comment les résultats sont filtrés et qui peut accéder à votre instance — sans dépendre de serveurs communautaires partagés qui peuvent subir des temps d'arrêt ou des limitations de débit.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de SearXNG

Pas de journalisation des requêtes

Les recherches ne sont jamais stockées ni liées à votre identité, éliminant le profilage et le suivi comportemental inhérents aux moteurs de recherche commerciaux.

Agrégation multi-sources

Interroge des dizaines de moteurs de recherche simultanément, réduisant les biais de résultats et offrant une couverture plus large que n'importe quel fournisseur unique.

Moteurs configurables

Choisissez exactement quels fournisseurs de recherche inclure ou exclure, en adaptant le mélange de résultats à vos besoins de recherche et à vos préférences en matière de confidentialité.

Recherche par catégorie

Des catégories de recherche dédiées au web, aux images, aux vidéos, aux actualités et aux sources spécialisées permettent de maintenir les résultats pertinents en fonction du type de contenu dont vous avez besoin.

Pas de cookies ni de suivi

Fonctionne sans cookies ni scripts de suivi, ce qui le rend adapté à la recherche sensible à la vie privée et à une utilisation dans des environnements restreints.

Pourquoi exécuter SearXNG avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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