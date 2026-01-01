Déployez Morphic en un clic.
Moteur de recherche IA open source qui fournit des réponses génératives et citées au lieu de listes de liens.
Choisissez un pack VPS pour Morphic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Morphic
Morphic est un moteur de recherche open-source alimenté par l'IA qui combine des modèles de langage étendus avec la recherche web en temps réel pour produire des réponses structurées et citées. Au lieu d'une liste de liens classés, Morphic lit et synthétise le contenu web afin que les utilisateurs obtiennent une réponse directe avec des références qu'ils peuvent vérifier. Il prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Ollama locaux, vous permettant de choisir le backend d'IA qui correspond à vos besoins.
L'auto-hébergement de Morphic conserve chaque requête de recherche et l'historique des conversations sur votre propre serveur. Ce déploiement intègre SearXNG comme backend de recherche, de sorte qu'aucun abonnement API de recherche externe n'est requis — juste une clé de fournisseur d'IA et votre VPS.
Fonctionnalités clés de Morphic
Réponses génératives citées
Morphic synthétise les informations provenant de plusieurs sources et présente une réponse structurée avec des citations intégrées, afin que les utilisateurs puissent lire et vérifier chaque affirmation.
Support multi-fournisseur d'IA
Basculez entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ou une instance Ollama locale sans changer l'interface — il suffit de mettre à jour votre clé API.
Historique de discussion persistant
Chaque conversation de recherche est enregistrée dans PostgreSQL, afin que les utilisateurs puissent revenir aux discussions précédentes, poursuivre les questions de suivi et partager les résultats via un lien.
Recherche privée groupée
SearXNG est inclus comme backend de recherche web, ce qui signifie qu'aucun abonnement à une API de recherche n'est nécessaire et les requêtes n'atteignent jamais les fournisseurs de recherche commerciaux.
Questions de suivi
Morphic prend en charge les conversations multi-tours au sein d'un fil de recherche, permettant aux utilisateurs d'affiner, d'étendre ou de rediriger n'importe quelle réponse sans recommencer.
Pourquoi exécuter Morphic avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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