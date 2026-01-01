Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes open-source populaire Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.

Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — sans frais d'abonnement, sans exploration de données et sans verrouillage de plateforme.