Déployez Joplin Server en un clic.
Backend de synchronisation auto-hébergé pour Joplin, gardant vos notes et pièces jointes privées sur tous les appareils.
Choisissez un pack VPS pour Joplin Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Joplin Server
Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes open-source populaire Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.
Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — sans frais d'abonnement, sans exploration de données et sans verrouillage de plateforme.
Fonctionnalités clés de Joplin Server
Synchronisation des notes privées
Synchronisez les notes, les carnets de notes et les pièces jointes sur tous vos appareils via votre propre serveur, sans aucun service cloud tiers gérant vos données.
Chiffrement de bout en bout
Protégez le contenu des notes avec un chiffrement côté client afin que vous seul puissiez lire vos notes — même le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de votre famille ou vos collègues, chacun avec sa propre collection de notes et des quotas de stockage configurables.
Partage de notes
Partagez des notes individuelles ou des carnets de notes avec d'autres utilisateurs de Joplin Server et gérez les autorisations d'accès directement depuis les applications clientes.
Toutes les plateformes clientes
Connectez les clients Joplin sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — chaque appareil se synchronise avec le même serveur via le protocole de synchronisation standard de Joplin.
Pourquoi exécuter Joplin Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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