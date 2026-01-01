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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LimeSurvey

LimeSurvey est une plateforme de sondage open source de premier plan qui permet aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions de créer des questionnaires en ligne professionnels. Elle prend en charge plus de 80 langues, une logique de branchement avancée, la gestion des participants et des options complètes d'exportation de données, y compris les formats SPSS et Excel.

Grâce à ses nombreux types de questions, sa personnalisation thématique et son architecture de plugins, LimeSurvey offre des capacités de sondage de niveau entreprise sans frais d'abonnement. Ce template inclut MariaDB pour un stockage de données fiable, Redis pour une gestion rapide des sessions et le routage HTTPS Traefik pour des soumissions de sondages sécurisées.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de LimeSurvey

Types de questions avancés

Choisissez parmi plus de 28 types de questions, y compris des questions matricielles, de classement, de téléchargement de fichiers et basées sur des équations, pour tout scénario d'enquête.

Logique de branchement

Créez des enquêtes dynamiques qui affichent ou masquent des questions en fonction des réponses précédentes, à l'aide d'un puissant gestionnaire d'expressions.

Sondages multilingues

Créez des enquêtes dans plus de 80 langues avec prise en charge automatique du texte de droite à gauche pour une collecte de données véritablement mondiale.

Exportation et analyse des données

Exportez les résultats aux formats SPSS, R, Excel et CSV avec des statistiques intégrées, des graphiques et des outils de tableaux croisés.

Gestion des participants

Suivez les répondants avec un accès basé sur des jetons, envoyez des rappels et contrôlez les quotas pour une administration précise de l'enquête.

Pourquoi exécuter LimeSurvey avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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